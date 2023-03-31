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Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

Yunus Kaymaz  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı Fotoğraf: Ibrahim Ezzat/AA

İstanbul

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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