Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,538.10
BTC/USDT
105,148.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Ankara

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılan yarış, 66 tur üzerinden düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2025 sezonundaki 5. zaferine imza atan Piastri, yarışı 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.

Piastri'nin Büyük Britanyalı takım arkadaşı Lando Norris, Piastri'nin 2.471 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 10.455 saniye arkasında üçüncü oldu.

Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, Mercedes ekibinin pilotu George Russell ile çarpışmasının ardından 10 saniyelik zaman cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Williamslı Alex Albon ve Mercedes'ten Kimi Antonelli yarıştan çekildi.

Sezonun sonraki yarışı Kanada Grand Prix'si, 15 Haziran'da koşulacak.

İspanya Grand Prix'si ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94

Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı
Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmesi planlanıyor
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri

Benzer haberler

Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1'de sıradaki durak Monako

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet