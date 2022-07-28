Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'den emeklilik kararı

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Formula 1 pilotu Sebastian Vettel sezon sonunda emekli oluyor

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 28.07.2022
Formula 1 pilotu Sebastian Vettel sezon sonunda emekli oluyor

İstanbul

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 grand prix ve 57 "pole" pozisyonu kazandı, 122 kez de podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Tecrübeli sürücü, 53 grand prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Hamilton (7), Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.

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