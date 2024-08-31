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Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada başlayacak.

Emrah Oktay  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu Fotoğraf: Pier Marco Tacca / AA

İstanbul

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı.

Sıralama turlarında ilk 2 sırayı McLaren pilotları aldı. Lando Norris, 1.19.327'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. İkinci sırayı takım arkadaşı Oscar Piastr alırken, Mercedes'ten George Russell ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona lideri Max Verstappen 7. sırada yarışa başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışında start yarın TSİ 16.00'da verilecek.

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