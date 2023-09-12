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Filenin Sultanları'ndan 5 isim Avrupa Şampiyonası'nın "Rüya Takım"ında yer aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim, Avrupa Şampiyonası'nın "Rüya Takım"ına seçildi.

Musa Samur  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Filenin Sultanları'ndan 5 isim Avrupa Şampiyonası'nın "Rüya Takım"ında yer aldı

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen oylamayla kurulan "Rüya Takım"da Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası Filenin Sultanları'ndan 5 isim yer aldı.

Oylamalar sonucunda Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82’sini alarak en iyi pasör çaprazı, oyların yüzde 89'unu alan Ebrar Karakurt en iyi smaçör, yüzde 59 ile Zehra Güneş en iyi orta oyuncu, yüzde 75’le de Cansu Özbay en iyi pasör ve oyların yüzde 92’ini alan Gizem Örge ise Avrupa Şampiyonası'nın en iyi liberosu olarak belirlendi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı şu şekilde oluştu:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)

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