Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı
Ankara
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.
"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.
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