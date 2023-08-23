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Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı

Fatih Çakmak  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.


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