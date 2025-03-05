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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlara 1 milyar dolar para ödülü dağıtacak

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlara 1 milyar dolar para ödülü verecek.

Emre Aşıkçı  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlara 1 milyar dolar para ödülü dağıtacak

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan 2 milyar dolar gelir beklendiğini ve bu gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacağı ifade edildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada "Turnuvadan elde edilen tüm gelir, katılımcı kulüplere kulüp dayanışması yoluyla dağıtılacak ve FIFA tek bir kuruşu elinde tutmayacak. FIFA'nın küresel futbol gelişimi için ayrılmış rezervleri ise dokunulmadan kalacak." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak.

Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası 2026 yerine 2028'de yapılacak

FIFA, aldığı karara göre ilk defa düzenlenecek olan FIFA Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın 2026 yerine 2 yıl daha ertelenerek 2028'in ocak-şubat aylarında yapılacağını açıkladı.

Infantino, FIFA Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın kadın kulüp futbolunun büyümesinde belirleyici bir aşama olacağını ve kadın kulüp oyununu küresel ilgi odağı haline getirmeleri için hak ettikleri platformu sağlayacağını ifade etti.




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