Dolar
44.21
Euro
51.01
Altın
5,010.28
ETH/USDT
2,344.30
BTC/USDT
74,576.00
BIST 100
13,246.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA, İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda bulundu

FIFA, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulundu.

Fatih Erel  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet