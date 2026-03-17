FIFA, İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda bulundu
FIFA, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulundu.
İstanbul
FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.