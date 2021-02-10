Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,550.03
Altın
1,841.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Abdulkadir Karakaya   | 10.02.2021
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaşacak.

Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih ikinci kez bu sevinci yaşamak, ilk kez finale yükselen Tigres de müzesine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, yarın TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu aşı stratejisindeki hatalarını kabul etti, toplu alım kararını savundu
BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Benzer haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak

MKE Ankaragücü Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz

Beşiktaş kupada tur için Konyaspor karşısında

Beşiktaş kupada tur için Konyaspor karşısında
Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Maçın kontrolü bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Maçın kontrolü bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık