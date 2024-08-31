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FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı verdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı.

Emrah Oktay  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı verdi

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın mayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi. Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.

Uygulama kapsamında yapılacak "Irkçılığa hayır" hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.

Irkçılığa maruz kalan oyuncu, ellerini bileklerinden çaprazlayacak

Irkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Bunun ardından hakemler, üç adımlı prosedürü başlatacak. İlk adımda hakemler maçı durduracak. Taciz devem ederse oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına götürülecek. Olay sona ermezse maç ertelenecek.

Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Irkçılıkla mücadele etmek hepimizin birlikte yapması gereken bir şey. Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda 'Irkçılığa hayır' jestini uygulamak, dünya çapındaki oyuncuları güçlendirmek için önemli bir ilk adımdır. Şimdi üç adımlı prosedürün tüm dünyada maksimum etkiyle uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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