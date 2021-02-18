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FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.

Yunus Kaymaz   | 18.02.2021
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıklandı.

2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.

Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

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