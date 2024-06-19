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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile eşleşti

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Fatih Erel  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile eşleşti

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

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