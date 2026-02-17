Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.
