Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Ceren Aydınonat  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.

