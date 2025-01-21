Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı
İstanbul
Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı vurgulanarak, "Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.