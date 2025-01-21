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Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı

Bozhan Memiş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı vurgulanarak, "Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

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