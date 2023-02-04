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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor.
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Fenerbahçe, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılacak

Fenerbahçe, İspanya'da yarın yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 04.02.2023
Fenerbahçe, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılacak

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

20 yaş altı kadın: Hatice Kılıç, Ceren Kılıç, Buse Mayda, Edibe Yağız

20 yaş altı erkek: Furkan Mutlu, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Ahmet Civci.

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