Fenerbahçe, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılacak
Fenerbahçe, İspanya'da yarın yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verecek.
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
20 yaş altı kadın: Hatice Kılıç, Ceren Kılıç, Buse Mayda, Edibe Yağız
20 yaş altı erkek: Furkan Mutlu, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Ahmet Civci.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.