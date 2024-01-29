Dolar
30.34
Euro
32.94
Altın
2,024.36
ETH/USDT
2,247.10
BTC/USDT
41,840.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu.

Fatih Erel  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

İstanbul

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.

Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.

Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Geriden gelen Fenerbahçe, kazanmayı bildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş rakibine yenildi

Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey: Hayalimi gerçekleştirdim

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey: Hayalimi gerçekleştirdim
Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet