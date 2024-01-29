Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu.
İstanbul
Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.
Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.
Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.