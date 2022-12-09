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Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, yarın çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 09.12.2022
Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkacak

Doha

Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım arasında 3. randevu

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

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