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F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 26.03.2022
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in

İstanbul

Perez, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.200 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

32 yaşındaki Perez kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken, bu başarıya ulaşan ilk Meksikalı pilot oldu.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc ikinciliği, takım arkadaşı Carlos Sainz üçüncülüğü elde etti.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2017 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez elemelerin ilk seansını geçemedi.

Duvara çarparak ciddi bir kaza geçiren ancak bilinci açık olduğu açıklanan Haas pilotu Mick Schumacher, kontroller için hastaneye götürüldü.

50 turluk yarış, saat 20.00'de başlayacak.

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