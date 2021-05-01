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F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine, Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Abdulkadir Karakaya   | 01.05.2021
F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

İstanbul

Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Valtteri Bottas, 1.18.348'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve kariyerinin 17. pole pozisyonuna ulaştı.

Bottas'ın 0.007 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği, liderin 0.398 saniye arkasındaki Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Portekiz Grand Prix'si yarın TSİ 17.00'de koşulacak.

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