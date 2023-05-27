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F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağı Monako Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Fotoğraf: Hasan Bratic / AA

İstanbul

Hollandalı pilot, Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.084 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.106 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc de 3'üncülüğü elde etti.

Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Sergio Perez, yaptığı kaza nedeniyle sıralama turları tamamlayamadı.

78 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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