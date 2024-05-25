Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,745.00
BTC/USDT
68,899.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monako Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

İstanbul

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl'ı andı
Bakan Güler, OYAK'ın 64'üncü genel kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
THY, Tunus’ta en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi
İzmir açıklarındaki bir yelkenlide FETÖ üyeliği suçundan aranan 10 kişi yakalandı
İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yöneten 21 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet