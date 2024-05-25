F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monako Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
İstanbul
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.
Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.
Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.