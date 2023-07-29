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F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Yunus Kaymaz  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 11 tur üzerinden yapıldı.

İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.

Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 289 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 135

5. Carlos Sainz (İspanya): 92

Takımlar

1. Red Bull: 460

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 176

5. Alpine: 53

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