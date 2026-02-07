Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Emre Doğan  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Zor bir dönemden geçen ve "Ara transfer" döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Eyüpspor, buna rağmen ligde çıktığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile berabere kalan eflatun-sarılı ekip, 20. haftada ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Atila Gerin'in teknik direktörlüğünü yaptığı ikas Eyüpspor, Süper Lig'de hanesine yazdırdığı 18 puanla 15. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakalarda 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli futbol takımı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde son 3 deplasman mücadelesini kazanan RAMS Başakşehir, Eyüpspor'a üstünlük kurarak dış sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya ve iyi gidişatını sürdürmeye çalışacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, 21. haftaya 30 puan ve averajla 6. sırada girdi.

