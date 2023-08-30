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EWF, Antalya'da yapılacak 2024 Avrupa Halter Şampiyonası için incelemelerde bulundu

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) heyeti, Türkiye'de düzenlenecek 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için Antalya'daki salonlarda incelemelerde bulundu.

Fatih Çakmak  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
EWF, Antalya'da yapılacak 2024 Avrupa Halter Şampiyonası için incelemelerde bulundu Kaynak: Türkiye Halter Federasyonu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-28 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyona için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Antonio Conflitti ve EWF Saymanı Astrit Hasani, Antalya'da organizasyonun yapılacağı salona gelerek incelemelerde bulundu ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Asbaşkan Yasin Arslan'dan bilgi aldı.

Konuyla ilgili EWF Başkanı Antonio Conflitti'nin "Olimpiyatlar öncesinde bu organizasyonu Türkiye'nin en mükemmel şekilde yapacağına inanıyoruz. Konaklama oteli, salon ve Antalya organizasyon için son derece uygun." dediği belirtildi.

Antonio Conflitti ve Astrit Hasani'ye ziyaretleri için teşekkür eden Talat Ünlü, önümüzdeki günlerde EWF ile şampiyonanın protokolünün imzalanacağını, hazırlıkların ise hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

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