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EURO 2024'te F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşılaşacak

Arena AufSchalke Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Süha Gür  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
EURO 2024'te F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşılaşacak

Gelsenkirchen

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

Gürcistan kazanmak zorunda

Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.

Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İkinci kez karşılaşacaklar

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.



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