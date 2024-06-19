Dolar
32.54
Euro
34.98
Altın
2,329.04
ETH/USDT
3,472.20
BTC/USDT
65,210.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.

Mutlu Demirtaştan  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı

Leipzig

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Türkiye ile Gürcistan ve Portekiz ile Çekya karşılaştı.

Grubun ilk maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Portekiz ile Çekya, Leipzig Stadı'nda kozlarını paylaştı. Portekiz, Robin Hranac'ın kendi kalesine ve Francisco Conceiçao'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Çekya'nın golünü Lukas Provod attı.

Puan durumu

F Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAVPuan
Türkiye11003123
Portekiz11002113
Çekya100112-10
Gürcistan100113-20

İkinci maçların programı

F Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: (Çanakkale'deki yangın) Gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam etmiş olacağız
Adalet Bakanı Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD mahkemesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un duruşmalarını erteledi

Benzer haberler

EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı

EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı

Bizim Çocuklar, EURO 2024'e galibiyetle başladı

Portekizli futbolcu Cancelo, Çekya'ya karşı erken gol bulmanın önemine değindi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet