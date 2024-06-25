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EURO 2024'te E Grubu'nda Slovakya ile Romanya karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında yarın Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
EURO 2024'te E Grubu'nda Slovakya ile Romanya karşılaşacak

Frankfurt

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım yarın son grup maçına çıkacak.

Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Jan Seidel ile Rafael Foltyn'in yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak.

İki takım da üçer puanda

Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.

Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Belçika ile Ukrayna karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.

Rekabette Romanya üstün

İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.

Romanya'da 3, Slovakya'da 1 oyuncu sınırda

Yarınki karşılaşma öncesinde Romanya'da 3, Slovakya'da ise 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Rumenlerde Bancu, Razvan Marin ile Marius Marin, Slovaklarda ise Schranz yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Kart gören oyuncular, takımları gruptan çıkması halinde son 16 turunda forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki mücadeleye şu kadrolar ile başlaması bekleniyor:

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.

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