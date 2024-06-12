Dolar
32.38
Euro
34.81
Altın
2,312.69
ETH/USDT
3,525.50
BTC/USDT
67,522.00
BIST 100
10,112.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın perdesi Münih Futbol Arena'da açılacak

Münih Futbol Arena (Allianz Arena), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına ev sahipliği yapacak.

Emrah Oktay  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın perdesi Münih Futbol Arena'da açılacak

İstanbul

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılışı Münih'teki Münih Futbol Arena'da oynanacak.

Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Bavyera eyaletindeki Münih Futbol Arena, 2005 yılında yapıldı. Geride kalan yaklaşık 20 yıllık süreçte Bayern Münih'in tarihi maçlarını da gören 66 bin kişi kapasiteli stat, uluslararası 2 büyük organizasyona da kapılarını açtı.

Altyapı ve çevre çalışmalarıyla 550 milyon avroya inşa edilen statta, ilk büyük organizasyon 2006'da düzenlendi. Dev futbol kompleksinde, 2016 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Almanya ile Kosta Rika arasındaki açılış maçı dahil 6 karşılaşma oynandı

2012 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in üzüntüsüne sahne oldu

Münih Futbol Arena, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline ev sahipliği yaptı.

Bayern Münih, iç saha maçlarını oynadığı statta yapılan final maçında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı. Kendi sahasında ciddi bir motivasyon üstünlüğüyle maça çıkan Bayern Münih, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup oldu.

Chelsea, Bavyera temsilcisini sahasında mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

EURO 2020'de 4 maç oynandı

Münih Futbol Arena'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 4 maç oynandı.

Avrupa'nın 11 ülkesinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı EURO 2020, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de düzenlendi. Turnuvanın 3 grup ve 1 çeyrek final karşılaşması, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.

EURO 2024'te 6 müsabakaya kapılarını açacak

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Münih Futbol Arena'da 6 maç yapılacak.

Turnuva, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Stadyum, toplamda 4 grup karşılaşması, birer de son 16 tur ve çeyrek final maçına sahne olacak.

Ayrıca 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de Münih Futbol Arena'da oynanacak.

EURO 2024'te Münih Futbol Arena'da yapılacak maçlar şöyle:

14 Haziran: Almanya-İskoçya (Açılış maçı)

17 Haziran: Romanya-Ukrayna

20 Haziran: Slovenya-Sırbistan

25 Haziran: Danimarka-Sırbistan

2 Temmuz: Son 16 tur

9 Temmuz: Yarı final



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Gazze'de yaşanan dram, "Zeytine ve İncire Adanan Hayatlar" panelinde ele alındı
Çanakkale'de orman yangınlarında kullanılan su toplama çukuru sayısı 56'ya çıktı
"Gök vatanın koruyucuları"na NATO standartlarında bakım
Yurt genelinde mayısta yağışlar yüzde 33 arttı

Benzer haberler

Almanya'da "11,4 milyar avroluk" şampiyona

Almanya'da "11,4 milyar avroluk" şampiyona

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turizm geliri ve imajını güçlendirmeyi umuyor

Avrupa Şampiyonası'na en çok oyuncu İngiltere'den

EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonada 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak

EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonada 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak
EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın perdesi Münih Futbol Arena'da açılacak

EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın perdesi Münih Futbol Arena'da açılacak
Almanya, Avrupa Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapacak

Almanya, Avrupa Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet