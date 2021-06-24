Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,402.35
Altın
1,777.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.06.2021
EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

Ankara

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da bilim insanları bir hastanın 218 gündür Kovid-19'u neden atlatamadığını araştırıyor
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 392 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kolombiya'da Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz son 16 turuna kaldı

EURO 2020'de İsveç ve İspanya son 16 bileti aldı

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
Avusturya EURO 2020'de son 16 biletini tek golle aldı

Avusturya EURO 2020'de son 16 biletini tek golle aldı
Polonya, Lewandowski'nin golüyle ilk puanını aldı

Polonya, Lewandowski'nin golüyle ilk puanını aldı