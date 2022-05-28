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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor
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Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Etimesgut Belediyesi, başarısını düzenlenen organizasyonla kutladı.

Erkan Tiryaki   | 28.05.2022
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Polonya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan başkent ekibi, şampiyonluk kutlamasını Bağlıca Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, taraftarlar futbolculara ilgi gösterdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, yaptığı konuşmada, bu takımı yaklaşık 3 yıl önce kurduklarını hatırlatarak, "Geçen yıl ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Büyük Türk milletimizi temsilen ciddi müsabakalara imza attık. Türkiye’yi temsil eden Etimesgut Belediyesi, bu kupayı ülkemize getirdi. Yönetimimizi, teknik heyetimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. Bu takım aynı zamanda Ampute Futbol Milli Takımı’nın da iskeletini oluşturuyor. Bu şampiyonluğumuzun ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde bu sezon son 3 haftaya 3 puan farkla lider giydiklerini söyleyen Demirel, "Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi finallerin Türkiye’de yapılması için Bakanlığımızdan ve Federasyonumuzdan destek bekliyoruz. Altyapımız da buna müsaittir. Milli takım antrenörümüz Osman Çakmak da burada. Hem futbolculuk hem de teknik adam olarak büyük başarıları oldu. Onu da tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enver Demirel, sporculara prim müjdesi vererek,”Ödülümüz 30’ar bin liraydı. Kaptanımız 'yetmez' dedi, biz de o zaman '40’ar bin lira yapalım' dedik. Hayırlı olsun.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Etkinlik, sporcuların tek tek sahneye çağrılmasının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

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