Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda Avrupa 3'üncüsü oldu
Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Doruk, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale çıktı.
Bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı.
Doruk böylece epede Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.