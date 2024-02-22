Dolar
30.98
Euro
33.53
Altın
2,023.05
ETH/USDT
2,984.50
BTC/USDT
51,577.00
BIST 100
9,347.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda Avrupa 3'üncüsü oldu

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda Avrupa 3'üncüsü oldu

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Doruk, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale çıktı.

Bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı.

Doruk böylece epede Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Venezuela arasındaki 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için işbirliğine devam ediliyor
'Uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık'
İBB Başkan adayı Kurum: "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir"
Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı
'En gelişmiş teleskoplardan birini Doğu Anadolu Gözlemevi'nde inşa ediyoruz'

Benzer haberler

Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda Avrupa 3'üncüsü oldu

Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda Avrupa 3'üncüsü oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet