Eric Cantona'dan Filistin'e destek forması
Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.
İstanbul
Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.