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Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye yetmedi, Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 yendi.

Şenhan Bolelli   | 13.02.2022
Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye yetmedi, Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı Fotoğraf: Burak Akbulut/ AA

Madrid

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından Angel Correa (Dk. 20) ve Matheus Cunha'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti.

Getafe Borja Mayoral ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, Enes Ünal'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı.

Atletico, ilk yarının uzatmalarında Correa (Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Getafe skoru korumaya çalışırken, Atletico Madrid ise ataklarıyla galibiyeti aradı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Felipe Augusto kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım 89. dakikada Mario Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.

Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı.

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