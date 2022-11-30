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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

El Nassr Kulübünden Cristiano Ronaldo'ya 500 milyon avroluk sözleşme iddiası

İspanyol spor gazetesi Marca, Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübünün Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 2,5 sezonluğuna 500 milyon avroluk sözleşme teklif ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olunduğunu iddia etti.

Şenhan Bolelli   | 30.11.2022
El Nassr Kulübünden Cristiano Ronaldo'ya 500 milyon avroluk sözleşme iddiası

Madrid

İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun profesyonel kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ileri sürülüyor.

İspanyol gazetesi, El Nassr Kulübünün yıllık 200 milyon avrodan 2,5 sezonluk sözleşme teklif ettiği Ronaldo ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon avronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü.

Fransız teknik direktör Rudi Garcia'nın teknik direktörü olduğu El Nassr'ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.

Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını yazan İspanyol gazetesi, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetti.

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