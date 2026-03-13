Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.

Fatih Erel  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı

İstanbul

İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

