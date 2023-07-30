Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak
Milli okçular, Almanya'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Ankara
Başkent Berlin'de gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışları yapılacak.
Eleme müsabakalarının 1 Ağustos'ta başlayacağı organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatlara kota vermesi açısında ayrıca önem taşıyan Dünya Okçuluk Şampiyonası, 6 Ağustos'ta sona erecek.
Türkiye'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Fatma Maraşlı
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak YükselAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.