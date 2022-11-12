Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,262.10
BTC/USDT
16,861.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı - VTR
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları, Brezilya-İsveç, Almanya-Arjantin ve Almanya-Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 12.11.2022
Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

İstanbul

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 12 kez boy gösteren İsveç, bugüne dek 7 kez birbirleriyle karşılaştı.

Almanya ise Arjantin ve Yugoslavya/Sırbistan ile kupa tarihinde 7'şer kez karşı karşıya geldi.

Brezilya, İsveç'e üstünlük kurdu

"Sambacılar", İsveç karşısında çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı.

İsveç'in galibiyet yüzü göremediği eşleşmede 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Brezilya, bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 Dünya Kupası'nda karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarafların oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KupaMaçSonuç
1938Brezilya-İsveç4-2
1950Brezilya-İsveç7-1
1958Brezilya-İsveç5-2
1978Brezilya-İsveç1-1
1990Brezilya-İsveç2-1
1994Brezilya-İsveç1-1
1994Brezilya-İsveç1-0

Almanya-Arjantin rekabeti

Kupa tarihinde 4 kez mutlu sona ulaşan Almanya ile 2 kez şampiyon olan Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda 7 kez karşılaştı.

Bu eşleşmelerin 4'ünü Almanlar, birini de Arjantin kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2006'da 1-1 berabere sonuçlanan çeyrek final maçını Almanya, penaltılarla 4-2 kazandı. Almanya, bu maçlarda 12 gol kaydetti. Arjantin ise rakibine 5 gol attı.

Söz konusu 7 karşılaşmanın 3'ünün Dünya Kupası finalinde yaşanması, bu rekabeti özel kıldı. İki takım, 1986, 1990 ve 2014'teki final maçlarında kozlarını paylaştı. Bu finallerin ikisini Almanya, birini Arjantin kazandı.

İki takımın Dünya Kupası maçları ve sonuçları şu şekilde:

KupaMaçSonuç
1958Almanya-Arjantin3-1
1966Almanya-Arjantin0-0
1986Almanya-Arjantin2-3
1990Almanya-Arjantin1-0
2006Almanya-Arjantin1-1 (Penaltılarla 4-2)
2010Almanya-Arjantin4-0
2014Almanya-Arjantin1-0 (Uzatmada)


Almanya-Yugoslavya/Sırbistan

Almanya'nın kupa tarihinde en çok karşılaştığı diğer rakip, Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Yugoslavya ile 6 maça çıkan Almanlar, 4 galibiyet aldı. Bir maçı Yugoslavya kazandı, bir karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Sırbistan ise 2010'da Almanya ile oynadığı maçtan galip ayrıldı.

Almanlar, bu eşleşmede 11 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların Dünya Kupası'nda yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

KupaMaçSonuç
1954Almanya-Yugoslavya2-0
1958Almanya-Yugoslavya1-0
1962Almanya-Yugoslavya0-1
1974Almanya-Yugoslavya2-0
1990Almanya-Yugoslavya4-1
1998Almanya-Yugoslavya2-2
2010Almanya-Sırbistan0-1
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte olumlu haberler geliyor, temennim F16 konusunu geliştirelim
Arap uzmanlar: Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma bölgenin istikrarı için önemli
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

Benzer haberler

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Katar'da Dünya Kupası öncesi yeni bir Türk restoranı açıldı

Deschamps, gözünü Pozzo'nun rekoruna dikti

Dünya Kupası'nın baba oğulları

Dünya Kupası'nın baba oğulları
Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde

Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde
Dünya Kupası tarihi: 1966

Dünya Kupası tarihi: 1966
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet