Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e yükseldi. Afrika Elemeleri'nde grubunu lider bitiren Gana, Dünya Kupası bileti aldı.
İstanbul
Dünya Kupası Afrika Elemeleri son haftasında Komorlar'ı 1-0 yenen Gana, I Grubu'nu lider tamamlayarak organizasyona katılmayı garantiledi.
Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.
Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.