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Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Mutlu Demirtaştan   | 15.11.2022
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti

İstanbul

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

Tarih

Kazanan

Kaybeden

Sonuç

1982

Macaristan

El Salvador

10-1

1954

Macaristan

Güney Kore

9-0

1974

Yugoslavya

Zaire

9-0

1938

İsveç

Küba

8-0

1950

Uruguay

Bolivya

8-0

2002

Almanya

Suudi Arabistan

8-0


- En gollü maçlar

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

Tarih

Kazanan

Kaybeden

Sonuç

Gol

1954

Avusturya

İsviçre

7-5

12

1938

Brezilya

Polonya

6-5

11

1954

Macaristan

Batı Almanya

8-3

11

1982

Macaristan

El Salvador

10-1

11

1958

Fransa

Paraguay

7-3

10

Türkiye'den 7 farklı galibiyet

Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

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