Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.
İstanbul
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
Tarih
Kazanan
Kaybeden
Sonuç
1982
Macaristan
El Salvador
10-1
1954
Macaristan
Güney Kore
9-0
1974
Yugoslavya
Zaire
9-0
1938
İsveç
Küba
8-0
1950
Uruguay
Bolivya
8-0
2002
Almanya
Suudi Arabistan
8-0
- En gollü maçlar
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
Tarih
Kazanan
Kaybeden
Sonuç
Gol
1954
Avusturya
İsviçre
7-5
12
1938
Brezilya
Polonya
6-5
11
1954
Macaristan
Batı Almanya
8-3
11
1982
Macaristan
El Salvador
10-1
11
1958
Fransa
Paraguay
7-3
10
Türkiye'den 7 farklı galibiyet
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.