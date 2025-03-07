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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda "8 Mart" seremonisi

Türkiye'nin 12 sıklette de temsil edileceği IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Sırbistan'da yarın başlayacak.

Erkan Tiryaki  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda "8 Mart" seremonisi

Ankara

Niş kentindeki şampiyonanın açılış seremonisi, Cair Spor Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın yapılacak. Müsabakalar, 9 Mart'ta başlayacak ve altın madalya karşılaşmalarına 16 Mart Pazar günü çıkılacak.

Önceki Dünya Şampiyonası'na B takımı ile katılan Türkiye, bu sefer tam ekip olarak şampiyonada yer alacak. Türkiye, organizasyonda 12 sıklette de temsil edilecek.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda iki madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu Hatice Akbaş, olimpiyat madalyalı Esra Yıldız Kahraman da şampiyonluğun en büyük adayları olarak ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak.

12 sıklette de temsil

Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde mücadele verecek.

Ay-yıldızlı formayı 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 50 kiloda Ayşen Taşkın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 63 kiloda Esmanur Lök, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Yaren Düztaş 81 kiloda Büşra Işıldar, +81 kiloda Elif Güneri, giyecek.

Milli takımda antrenör Ayhan Öz, Nazım Yiğit, Cahit Süme, İsa Daştan, İshak Tiryaki, Tuncay Varol, Nazım Dalkıran, görev alacak.

Milli sporcular ünvan korumaya çalışacak

Türkiye adına üç milli boksör dünya şampiyonu ünvanlarını korumak için ringde ter dökecek.

İstanbul'da 2022 yılında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan ve Türkiye'nin takım halinde dünya şampiyonu olmasında başrol oynayan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, yine altın madalya için mücadele verecek. Aynı şampiyonada bronz madalya kazanan Elif Güneri ve Sema Çalışkan da tekrar kürsüye çıkmak için yumruk sallayacak.

Busenaz Sürmeneli, katıldığı son iki şampiyonada da (2019 ve 2022) altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise 2019'da gümüş, 2022'de altın madalya elde etti.

Milli sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına engel olmaması için 2023'te Hindistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmadı.

Türkiye'nin toplam 35 madalyası var

Türkiye, kadın boksunda 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda başarısıyla ön plana çıkıyor.

Organizasyonda 11'i altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz 35 madalya kazanan Türkiye, tüm zamanların madalya sıralamasında Rusya, Çin ve Hindistan'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.

Toplam ödül 2.88 milyon dolar

Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2025 Dünya Şampiyonası'nda toplam 2.88 milyon dolar para ödülü dağıtacak.

Şampiyon sporculara 100'er bin dolar, ikinciler 50'şer bin dolar, üçüncüler ve dördüncüler 25'er bin dolar, beşinciler ise 10'ar bin dolar ödül elde edecek.

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