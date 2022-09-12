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Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya

İtalya, Polonya'yı 3-1 yenerek 24 yıl sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.09.2022
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya

Ankara

2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Polonya'yı 3-1 yenen İtalya kazandı.

Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynanan finalde, ev sahibi ülkenin takımıyla ile İtalya karşılaştı.

İtalya, 22-25, 25-21, 25-18 ve 25-20'lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Böylece İtalya, 1998'den bu yana ilk, tarihindeki 4. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

3'üncülük maçında ise Brezilya, Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

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