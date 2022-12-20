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Doping yaptıkları tespit edilen Kenyalı 3 atlete men cezası verildi

Doping kullandığı tespit edilen Kenyalı atletler Alice Jepkemboi Kimutai, Maiyo Johnstone Kibet ve Mark Otieno Odhiambo'ya çeşitli yıl aralıklarında spordan men cezası verildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.12.2022
Doping yaptıkları tespit edilen Kenyalı 3 atlete men cezası verildi

Ankara

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping yaptığı tespit edilen Kenyalı sporculardan Jepkemboi Kimutai ile Johnstone Kibet 3'er, Otieno Odhiambo ise 2 yıl spordan men cezası aldı.

Ülkesinde erkekler 100 metre kategorisinde 3 şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Odhiambo'nun, 2020 Tokyo Olimpiyatları 100 metre elemeleri öncesi girdiği testte, kanında yasaklı metildrostanolon tespit edildi.

Geçen ay Porto'da düzenlenen kadınlar maratonunda birincilik elde eden Kimutai'nin doping testinde erkeklik hormonu testosteron, 2016 Wuhan maratonunu kazanan Kibet'te ise yasaklı eritropoetine rastlandı.


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