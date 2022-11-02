Dolar
18.63
Euro
18.29
Altın
1,635.33
ETH/USDT
1,512.00
BTC/USDT
20,209.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu, "Fenerbahçe zaman içinde gelişti. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu. Oyuncuların hepsi uluslararası, milli takımlarda oynayan isimler." dedi.

Süha Gür   | 02.11.2022
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu Fotoğraf: Omar Marques/AA

Krakow

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kendi ağızından "Fenerbahçe'yi gruptan lider çıkarmayacağız." şeklinde medyaya yansıyan sözlerin gerçek olmadığını söyledi.

Maçın oynanacağı Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 77 yaşındaki teknik adam, söz konusu söylemin fair-play'e aykırı olduğunu dile getirerek, "Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Medyada çıkan yalan haberlerden biri. Ali Koç'u yakından tanırım ve severim. Türkiye'yi çok seviyorum. Böyle bir söylemim yok." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktıkları Fenerbahçe'nin yükselen form grafiğine dikkat çeken Lucescu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe başından beri iyi bir takım oluşturmak için büyük efor sarf etti. Bu çok doğal bir şey. Takımın oturması gerekir. Fenerbahçe zaman içinde gelişti. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu. Oyuncuların hepsi uluslararası, milli takımlarda oynayan isimler. Geniş bir kadroya sahipler ve rotasyon yapabiliyorlar. Genç ve yetenekli isimleri var, oynamayan oyuncuları yok. Hepsi çok iyi oyuncular."

Lucescu, kalecileri Georgiy Bushchan'ın iyileştiğini sözlerine ekledi.

Garmash: "Ukrayna için savaşacağız"

Dinamo Kiev oyuncularından Denys Garmash, gruptaki iddialarının önemli olmadığını ve Ukrayna için oynayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe karşılaşmasının her maç gibi çok önemli olduğunu aktaran Garmash, "Yarınki maç gruptaki iddiamız fark etmeksizin çok önemli. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın farklı bir anlamı var. Bu bizim için bir rövanş olacak. Her şeyden önce son dönemde yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda, Ukrayna için savaşacağız ve kazanmaya çalışacağız. Dinamo Kiev büyük bir takım ve her maçı ciddiye alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan ve Aliyev, Soçi'de yapılan Azerbaycan-Rusya-Ermenistan zirvesini müzakere etti
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden kazasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Darbe girişimine ilişkin eski Başyaver Yazıcı ile üs komutanı Avcı'ya verilen ceza onandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak
Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, F Grubu'nu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, F Grubu'nu lider tamamladı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Harika bir performans sergiledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet