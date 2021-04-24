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Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Süper Ligi girişimine imza atan futbol takımlarının bu girişimden ayrılmaları durumunda en az 150 milyon avro tazminat ödemek durumunda kalacaklarını iddia etti.

Cüneyt Karadağ   | 24.04.2021
Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü

Berlin

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş sözleşmesini elinde bulunduran dergideki haberde girişime imza atan takımların ayrılmasının zorlaştırılması için bir takım maddelerin bulunduğu vurgulandı.

Sözleşmeye göre girişime imza atan takımların 23 yıl oynama taahhüdünde bulundukları belirtildi.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar avroluk bir başlangıç ​​kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon avro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

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