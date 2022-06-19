Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,087.10
BTC/USDT
20,487.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Yusuf Soykan Bal   | 19.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik

Ankara

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında, madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Fatih'te emniyete ait depoda yangın
Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde finalde

Milli sporcu Kutlu, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya kazandı

Milli sporcu Kutlu, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı