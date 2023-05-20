Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu üst üste ikinci kez kazanan Vakıfbank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit’i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/FKqocSvGhv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2023
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.