Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,810.50
BTC/USDT
95,951.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Como'nun Napoli'yi yendiği Serie A'da zirve el değiştirdi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como, Napoli'yi 2-1 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Como'nun Napoli'yi yendiği Serie A'da zirve el değiştirdi

İstanbul

Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Napoli'yi ağırlayan Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin kendi kalesine ve 77. dakikada Assane Diao'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golü, 17. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Geçen hafta Fiorentina deplasmanında 2-0 kazanan İspanyol çalıştırıcı Cesc Fabregas yönetimindeki Como, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı. Puanını 28 yapan Como, 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Napoli, 56 puanla ikinci basamakta kaldı.

Haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter ise 26. hafta sonunda 57 puanla liderliği ele geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı
SOLOTÜRK pilotları "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında gençlerle buluştu
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

Benzer haberler

Como'nun Napoli'yi yendiği Serie A'da zirve el değiştirdi

Como'nun Napoli'yi yendiği Serie A'da zirve el değiştirdi

LaLiga'da Real Madrid ve Atletico Madrid'in puan kayıplarıyla zirve karıştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet