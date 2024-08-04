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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Cindy Winner Djankeu Ngamba mülteci takımına ilk olimpiyat madalyasını getiren isim oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 75 kiloda çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Bozhan Memiş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Cindy Winner Djankeu Ngamba mülteci takımına ilk olimpiyat madalyasını getiren isim oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda mülteci takımı kadrosunda yer alan boksör Cindy Winner Djankeu Ngamba, Fransız sporcu Davina Michel'i 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Ngamba, 8 Ağustos Perşembe TSİ 23.02'de Panamalı Bibeichi Atheyna Bylon'la Roland-Garros'ta finale yükselmek için ringe çıkacak.

Ngamba, olimpiyat oyunlarında mülteci takımına ilk madalyasını kazandıran isim oldu.

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