Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.85
BIST 100
89,522.69
Altın
1,298.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 39 yaşındaki kaleci Robert Green, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Berad Büyük   | 31.05.2019
Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı

İstanbul

İngiliz milli kaleci Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "23 yıl sonra ilk defa 'yaz tatili' yapacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Robert Green 23 yıllık kariyerinde, Norwich City, West Ham United, Queens Park Rangers, Leeds United, Huddersfield Town ve Chelsea takımlarının kadrosunda yer aldı.

Temmuz 2018'de Chelsea'ye transfer olan Green, bu takımda hiçbir maça çıkmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Chelsea'den rekorlu kupa

Chelsea'den rekorlu kupa

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde finale doğru

UEFA Avrupa Ligi'nde finale doğru
UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüleri

UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüleri
Giroud bir yıl daha Chelsea'de

Giroud bir yıl daha Chelsea'de