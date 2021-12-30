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Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la 1-1 berabere kaldı.

Bilal Acar   | 30.12.2021
Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la berabere kaldı

Londra


Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Brighton and Hove Albion'u konuk etti.

Londra temsilcisi Chelsea, 28. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Brighton and Hove Albion, Danny Welbeck'in 90+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42 yaparak 2. sıraya yükseldi, Brighton and Hove Albion 24 puanla 10. sırada yer aldı.



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